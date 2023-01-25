25 января 2023, 08:38
Сетевые тарифы для бизнеса увеличились в 21 регионе России
«Коммерсант»: в 21 регионе России сетевой энерготариф для бизнеса превысил верхний предел
В 2023 году предпринимателям из 21 региона России придется увеличить затраты из-за повышения сетевых тарифов для бизнеса. Об этом сообщили журналисты издания «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитической компании Time2Save.
По их данным, в этих регионах страны индексация затрат на электроэнергию для бизнеса превысила предельный общероссийский уровень. Цены на свет увеличились на 10–20%.
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Самый резкий скачок стоимости электричества произошел в Мордовии. Там чек на эту услугу поднялся сразу на 20%. В Кемеровской и Свердловской областях — на 18%. В Новгородской области — на 16–19%, а в Новосибирской, Пермской и Астраханской — почти на 16%.
Авторы материала отметили, что основной причиной скачка цен стала высокая инфляция. Кроме того, выйти за предельный уровень стоимости услуги пришлось из-за более длительного периода до нового пересмотра тарифов. По словам журналистов, совокупность этих факторов вынуждает региональные правительства идти на резкое повышение тарифов. Кроме того, они боятся проблем снижения надежности энергоснабжения.
Электричество
Бизнес
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