Деньги 25 января 2023, 08:38 Сетевые тарифы для бизнеса увеличились в 21 регионе России «Коммерсант»: в 21 регионе России сетевой энерготариф для бизнеса превысил верхний предел Unsplash

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В 2023 году предпринимателям из 21 региона России придется увеличить затраты из-за повышения сетевых тарифов для бизнеса. Об этом сообщили журналисты издания «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитической компании Time2Save.

По их данным, в этих регионах страны индексация затрат на электроэнергию для бизнеса превысила предельный общероссийский уровень. Цены на свет увеличились на 10–20%.

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Самый резкий скачок стоимости электричества произошел в Мордовии. Там чек на эту услугу поднялся сразу на 20%. В Кемеровской и Свердловской областях — на 18%. В Новгородской области — на 16–19%, а в Новосибирской, Пермской и Астраханской — почти на 16%.

Авторы материала отметили, что основной причиной скачка цен стала высокая инфляция. Кроме того, выйти за предельный уровень стоимости услуги пришлось из-за более длительного периода до нового пересмотра тарифов. По словам журналистов, совокупность этих факторов вынуждает региональные правительства идти на резкое повышение тарифов. Кроме того, они боятся проблем снижения надежности энергоснабжения.