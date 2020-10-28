Сеть магазинов «Республика» объявит себя банкротом

Сеть книжных магазинов намерена подать иск о банкротстве из-за невозможности расплатиться по долгам на фоне пандемии. Об этом vc.ru рассказали в компании.

Согласно сообщению на сайте «Федресурса» от 28 октября, компания подаст заявление в московский Арбитражный суд 12 ноября 2020 года. В октябре к ООО «Республика» было подано восемь исков на общую сумму более 15 миллионов рублей, следует из картотеки арбитражных дел.

«К сожалению, коронакризис нанес непоправимый ущерб финансовому состоянию „Республики“. Непродовольственный ретейл одним из первых принял на себя удар, а книжная розница оказалась и вовсе на грани выживания», — привел Retail.ru сообщение сети книжных магазинов.

По словам представителей «Республики», с началом пандемии в магазинах сократилось число покупателей. Уже к середине марта просадка в некоторых точках достигла 90%. В итоге до 1 июня магазины были закрыты, а расходы и убытки накапливались. При этом онлайн-продажа не смогла компенсировать потери.

«После снятия ограничений и краткосрочного периода, когда трафик обманчиво казался возвращающимся к нормальным значениям, наступил период стабилизации трафика на уровне 60% к предыдущему году», — отметили в компании.

Но представители ретейлера добавили, что в середине октября показатели стали уменьшаться, продолжив снижение. В «Республике» заявили, что в условиях пандемии стало невозможно вернуть деньги кредиторам, поэтому сети придется подать заявление о банкротстве.