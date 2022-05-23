Сеть кофеен Starbucks уйдет с российского рынка

Американская сеть кофеен Starbucks покинет российский рынок спустя 15 лет работы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

«В течение шести месяцев мы продолжим оказывать финансовую поддержку нашим 2000 партнерам в России, помогая найти им новое место работы», — говорится в заявлении Starbucks.

Компания уточнила, что закроет все 130 своих российских заведений, которые составляют менее 1% общего годового дохода.

В начале марта президент Starbucks Кевин Джонсон сообщил, что компания приостанавливает всю деловую и маркетинговую активность в России, в том числе прекращает поставки.

Тогда он объявил, что доходы от деятельности Starbucks в РФ пойдут на поддержку Украины.

Генеральная прокуратура РФ проверит соблюдение законодательства компаниями, которые заявили об уходе с российского рынка. Правоохранители намерены жестко пресекать односторонние отказы организаций от своих обязательств.