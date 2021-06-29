Сервис по диагностике малого и среднего бизнеса запустили в России

В России запустили новый сервис по диагностике малого и среднего бизнеса. Он позволит государству оценивать компании по 44 показателям и предоставлять им адресную помощь.

Также в регионах для поддержки бизнеса работают центры «Мой бизнес», которые должны проводить диагностику малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом сообщила газета «Известия».

Сначала каждая компания пройдет предварительную оценку — прейскоринг, затем расширенную — скоринг. Всего за три минуты новый сервис даст информацию по 44 показателям, например, финансовые показатели, индикаторы деловой активности предприятия и другие.

Изучение компаний будет происходить на основе открытых данных ресурсов ФНС, Федеральной службы судебных приставов, ЦБ, Роспатента, МВД, Единой информационной системы в сфере закупок и Федресурса.

Министр экономического развития Татьяна Илюшкина отметила в беседе с изданием, что новый сервис поможет решать многие задачи нацпроекта по поддержке малого бизнеса.

«Если раньше бизнесмену требовалось собрать из различных организаций большое количество документов, чтобы получить подходящие меры поддержки, то теперь это можно сделать одним нажатием кнопки», — отметила она.