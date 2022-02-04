Сервис платежей для самозанятых запустят в приложении «Мой налог»

В ближайшее время ФНС России планирует запустить сервис платежей для самозанятых напрямую из приложения «Мой налог». Это позволит фрилансерам оперативно выставлять счета для покупателей, а также отправлять их на почту или в любой мессенджер. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на источники.

По данным издания, функционал могут ввести в «Мой налог» уже в феврале 2022 года. Особенно полезен он будет для самозанятых, у которых нет своего сайта: им не придется больше регистрироваться в сторонних платежных сервисах.

Приложение «Мой налог», которым пользуются все самозанятые, позволит выставить покупателю счет и отправить его в любой мессенджер либо на почту. Для этого будет нужно только выбрать в приложении платежный сервис. После оплаты клиент оперативно получит чек.

ЮMoney отметили, что знают про новый функционал. Там уточнили, что сейчас рассматривается возможность интеграции с сервисом. По данным ЮMoney, в декабре 2021 года оборот приема платежей увеличился в четыре раза в сравнении с 2020-м. Также выросли размер среднего чека (на 22%, до 1250 рублей) и число оплаченных заказов (в 3,5 раза).