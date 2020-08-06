Серебро сильно подорожало впервые с 1979 года

Серебро в прошедшем месяце и в начале августа серьезно прибавило в цене. Такой стремительный и быстрый рост в последний раз фиксировали 41 год назад. Исторический рекорд драгоценный металл установил 4 августа.

В этот день октябрьский фьючерс на него достиг двух тысяч долларов, написал Sputnik. «Ведомости» добавили, что унция 4 августа стоила 26 долларов. На следующий день цена продолжила расти. С начала года ценник серебра вырос на 46%. Deutsche Bank отметил, что такой подъем в цене за короткий период в последний раз фиксировали в декабре 1979 года.

В то же время золото с начала 2020 года подорожало на 32%. Аналитики Deutsche Bank добавили, что по темпам роста серебра можно сравнить с ценными бумагами нескольких компаний в разных отраслях экономики.

Sputnik связал интерес к металлам с опасениями, что стимулирование экономики США Федеральным резервом может привести к увеличению инфляции. Поэтому инвесторы расценивают подобные активы в качестве страховки от развития нежелательного сценария.

Также интерес к серебру возрос и из-за использования его в производстве солнечных батарей и электроники. Кроме того, эпидемия коронавируса увеличила спрос на серебро. Ведь оно нужно в качестве катализатора окиси этилена для производства защитных масок и перчаток.