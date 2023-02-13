13 февраля 2023, 23:07
Серебряную монету с изображением Рахманинова выпустят в прокат
Центральный Банк России выпустит коллекционную монету, посвященную юбилею композитора Сергея Рахманинова. Ее выполнят из серебра, сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Номинал монеты составит два рубля. Она войдет в оборот 14 февраля в рамках серии «Выдающиеся личности России».
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Монету выполнили из серебра 925-й пробы массой 15,55 грамма. Ее диаметр — 33 миллиметра.
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На лицевую сторону монеты поместили изображение герба Российской Федерации, а на оборотную — портрет Рахманинова и нотный стан.
Центробанк
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