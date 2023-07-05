Деньги 05 июля 2023, 14:43 Сенаторы возьмутся за рынок онлайн-казино Председатель Совфеда Матвиенко поручила сенаторам проанализировать рынок онлайн-казино Unsplash

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Проанализировать рынок онлайн-казино и его опасность для россиян поручила сенаторам на пленарном заседании председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко. Об этом сообщил ТАСС.

Азартные игры, по ее словам, перешли в интернет, и зависимые проигрывали в Сети такие же деньги, как раньше в казино или автоматах. Матвиенко поручила комитету по экономической политике вместе со специалистами проверить, достаточно ли отрегулировали эту индустрию законодательно и несла ли она опасность для общества.

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«Надо проанализировать, как это работает, есть ли правовые рамки, работает ли это честно, не дурят ли людей», — сказала спикер верхней палаты парламента.

Борьбу с игровыми площадками в интернете начали больше 12 лет назад, а с 2014 года их стали заносить в реестр запрещенных сайтов. Центробанк в 2021 году отозвал лицензии у некредитных организаций, связанных с азартными играми.