Сенаторы пожаловались в ФАС на рост тарифа «Яндекс.Заправок»

Повышение тарифа сервиса «Яндекс.Заправки» может спровоцировать рост цен на бензин, посчитали в Совете Федерации и обратились в ФАС и Минэнерго с просьбой разъяснить ситуацию. Об этом сообщили «Известия».

«Яндекс» предупредил АЗС о росте комиссии еще в мае. Она повысится с 2,39% до 3,59% от суммы платежа через приложение. Это связано с увеличением операционных издержек из-за роста аудитории сервиса. В компании отметили, что намеревались повысить расценки еще в ноябре, но по просьбе участников рынка отложили решение до весны.

Комитет Совета Федерации по экономической политике направил запросы главе ФАС Максиму Шаскольскому и министру энергетики России Николаю Шульгинову для прояснения позиции ведомств по поводу политики компании. Зампред комитета Юрий Федоров предположил, что рост тарифа за использование «Яндекс.Заправок» создает риск увеличения цен на бензин.

В ФАС журналистам заявили, что вопрос влияния роста тарифа на цены требует проработки. С начала года бензин на оптовом рынке подешевел более чем на 20%, но не на розничном — АЗС решили компенсировать убытки прошлого года. В Минэнерго отметили, что цены должны расти не более чем на уровень инфляции. В последние месяцы происходило именно так, и чиновники рассчитывают на сохранение динамики.