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    27 ноября 2020, 13:10

    Сенатор Рязанский назвал «фантазиями» пенсию в 100 тысяч рублей

    Полина Петрова

    Член Совета Федерации, председатель президиума Союза пенсионеров России Валерий Рязанский назвал «фантазиями» желание получать пенсию размером 100 тысяч рублей, пишет Общественная служба новостей.
    Сенатор Рязанский назвал «фантазиями» пенсию в 100 тысяч рублей

    Накануне жители России заявили, что для комфортной жизни в старости им нужна пенсия более 100 тысяч рублей в месяц. Такой ответ дали 23% специалистов IT-сферы, 20% строителей и 22% экспертов в области финансов.

    По мнению Рязанского, реальнее всего иметь такие суммы в преклонном возрасте, если человек сам откладывал деньги на старость.

    «Предположим, что работодатель платит вам 100 тысяч рублей в месяц. Вопрос: сколько за вас работодатель перечисляет в Пенсионный фонд? 22%», — пояснил депутат.

    Он призвал задуматься, какой должна быть зарплата, чтобы от 22% получать 100 тысяч. Он посоветовал копить деньги, если такая возможность есть.

    «Желание фантазеров может осуществиться, только если помимо страховой пенсии все остальное будет накапливаться за время трудовой деятельности», — подчеркнул Рязанский.

    Сенатор порекомендовал откладывать средства в банке либо в частных пенсионных структурах.