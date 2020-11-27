Сенатор Рязанский назвал «фантазиями» пенсию в 100 тысяч рублей

Накануне жители России заявили, что для комфортной жизни в старости им нужна пенсия более 100 тысяч рублей в месяц. Такой ответ дали 23% специалистов IT-сферы, 20% строителей и 22% экспертов в области финансов.

По мнению Рязанского, реальнее всего иметь такие суммы в преклонном возрасте, если человек сам откладывал деньги на старость.

«Предположим, что работодатель платит вам 100 тысяч рублей в месяц. Вопрос: сколько за вас работодатель перечисляет в Пенсионный фонд? 22%», — пояснил депутат.

Он призвал задуматься, какой должна быть зарплата, чтобы от 22% получать 100 тысяч. Он посоветовал копить деньги, если такая возможность есть.

«Желание фантазеров может осуществиться, только если помимо страховой пенсии все остальное будет накапливаться за время трудовой деятельности», — подчеркнул Рязанский.

Сенатор порекомендовал откладывать средства в банке либо в частных пенсионных структурах.