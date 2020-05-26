Сенатор Рязанский: бизнес больше всех нуждается в поддержке государства

«Несмотря на то, что я социальщик, мое глубокое убеждение, что надо помогать бизнесу. Он — это основа благополучия сейчас. Если будем поддерживать уровень жизни и не позаботимся о предприятиях, то мы долго не продержимся. Семьям с детьми сейчас помогаем, тут ситуация отлаженная. А что касается дальнейшего, я бы сосредоточил внимание на предприятиях. Необходимо как можно скорее вывести их режима простоя, вернуть занятость, тогда у людей появится стимул», — пояснил Рязанский.

Сенатор уточнил, что необходимо стимулировать мотивированность предпринимателей. По его мнению, пандемия повлияет на размеры серой зарплаты.

«Я против уголовной ответственности. Мне кажется, что тема повышения прозрачности зарплат должна быть рассчитана на мотивационность, чтобы самозанятые выходили из тени и обеспечивали свою старость», — заметил заместитель председателя.