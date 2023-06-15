Деньги 15 июня 2023, 17:36 Сенатор Рябухин заявил о создании российской криптовалюты, привязанной к природным ресурсам

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В России создали собственную криптовалюту, стейблкоин, который будет привязан к природным ресурсам. Обэтом News.ru рассказал первый зампредседателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

Над его разработкой трудились специалисты из НИИ «Инновационные финансовые инструменты и технологии» РЭУ им. Г. В. Плеханова. Им удалось создать криптовалюту, которая обеспечивается несколькими десятками природных ресурсов, таких, как олово, медь, литий и так далее.

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«Для создания стейблкоина, обеспеченного различными товарами, мы выбрали примерно 30 товаров — олово, медь, литий и так далее. То есть это наиболее распространенные ресурсы в странах БРИКС, Евразийского союза, ШОС и так далее», — рассказал Сергей Рябухин.

Он отметил также, что с концепцией уже ознакомилась и одобрила ее глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

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