  • Сенатор оценил результаты исследования о размере справедливой зарплаты

    11 декабря 2019, 11:56

    Ольга Ситникова

    Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский отреагировал на исследование специалистов Общественной палаты. По словам экспертов, более трети россиян высказались за справедливый минимум зарплаты более 50 тысяч рублей. Об этом сообщил сайт RT.

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    «Что касается уровня среднего дохода, который бы семью удовлетворил, да, на мой взгляд, где-то от 50 до 60 тысяч рублей на человека — это та приблизительно сумма, которая была бы среднеприемлемой. Но, учитывая географическую разницу и различные климатические условия жизни, я бы эту сумму увеличил на коэффициент с точки зрения нормативов проживания, средств существования для северных территорий», — уточнил Рязанский.

    По его мнению, коэффициенты связаны с исторически «сложившейся разницей в расходах».

    «Для этого нужны соответствующие экономические возможности самого государства и тех профессий, которые позволят такие средства зарабатывать», — резюмировал сенатор.

    Ранее жители России выбрали размер справедливой зарплаты. О минимуме выше 50 тысяч рублей заявили 35% участников исследования «Социальное неравенство в современном российском обществе и пути его преодоления».