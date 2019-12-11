Сенатор оценил результаты исследования о размере справедливой зарплаты

Россияне определились с размером справедливой зарплаты Подробнее

«Что касается уровня среднего дохода, который бы семью удовлетворил, да, на мой взгляд, где-то от 50 до 60 тысяч рублей на человека — это та приблизительно сумма, которая была бы среднеприемлемой. Но, учитывая географическую разницу и различные климатические условия жизни, я бы эту сумму увеличил на коэффициент с точки зрения нормативов проживания, средств существования для северных территорий», — уточнил Рязанский.

По его мнению, коэффициенты связаны с исторически «сложившейся разницей в расходах».

«Для этого нужны соответствующие экономические возможности самого государства и тех профессий, которые позволят такие средства зарабатывать», — резюмировал сенатор.

Ранее жители России выбрали размер справедливой зарплаты. О минимуме выше 50 тысяч рублей заявили 35% участников исследования «Социальное неравенство в современном российском обществе и пути его преодоления».