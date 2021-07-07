facebook_pixel
    07 июля 2021, 21:31

    Сенатор объяснил, что поможет снизить цены на недвижимость в России

    Полина Гребенщикова

    Цены на жилье в России в последние годы заметно выросли. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов рассказал Ura.ru, что можно предпринять для решения этой проблемы.

    Сенатор объяснил, что поможет снизить цены на недвижимость в России

    Главная проблема — в отсутствии конкуренции, считает сенатор. Государство должно продавать застройщикам землю по контрактной цене и создавать конкуренцию на рынке, чтобы застройщики не могли необоснованно завышать цены на жилье.

    Сети ЖКХ — водопровод, электроснабжение должны строиться за счет бюджета, а застройщики должны участвовать в аукционе.

    «Комплексное освоение должно приводить к уменьшению стоимости квадратного метра жилья», — отметил Абрамов.