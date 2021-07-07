Сенатор объяснил, что поможет снизить цены на недвижимость в России
Цены на жилье в России в последние годы заметно выросли. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов рассказал Ura.ru, что можно предпринять для решения этой проблемы.
Главная проблема — в отсутствии конкуренции, считает сенатор. Государство должно продавать застройщикам землю по контрактной цене и создавать конкуренцию на рынке, чтобы застройщики не могли необоснованно завышать цены на жилье.
Сети ЖКХ — водопровод, электроснабжение должны строиться за счет бюджета, а застройщики должны участвовать в аукционе.
«Комплексное освоение должно приводить к уменьшению стоимости квадратного метра жилья», — отметил Абрамов.