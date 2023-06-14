Деньги 14 июня 2023, 19:39 Сенатор Гумерова поддержала идею о единой системе оплаты труда для учителей

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Для того, чтобы ввести единую систему оплаты труда для учителей, Совфеду пришлось проделать большую работу. Такой информацией поделилась глава комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. Об этом сообщило ИА НСН.

«В 2020 году Совфед принял постановление и направил его в правительство, согласно которому должна быть установлена единая система оплаты труда. С четкой прописанной базовой частью и стимулирующими выплатами», — рассказала Гумерова.

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По словам специалиста, в разработке проекта принимают активное участие министерство просвещения, профсоюзы и Минфин. Процесс создания закона находится под контролем президента страны.