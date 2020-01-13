Семьям с детьми упростят рефинансирование ипотеки

Депутаты внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, который позволит упростить рефинансирование ипотеки для семей с детьми. Сейчас банки предлагают более выгодные условия по ставкам, но семьи не могут ими воспользоваться из-за бюрократических сложностей.

«Предлагаемые законопроектом изменения упрощают процесс рефинансирования ипотечных кредитов, в том числе с использованием средств маткапитала; снижают риски новых кредиторов в части оформления обеспечения, что позволяет сразу установить пониженную процентную ставку по кредиту; защищают интересы заемщика и соблюдают интересы ребенка по наделению его долей в собственности при окончательном погашении кредита», — говорится в пояснительной записке к документу.

Автор законопроекта — заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая. Она отметила, что сейчас банки предлагают пониженные ставки ипотечных кредитов. Для жителей Дальнего Востока, у которых в семье родился второй ребенок, ставка снижена до 2%, в остальных регионах — до 6%. В этих условиях, как отметила депутат, семьи обращаются в банки за получением новых кредитов под более низкий процент для погашения старых.

По словам Яровой, они проанализировали ситуацию и поняли, что сложности возникают с оформлением залога на нового кредитора. Трудности начинаются в момент, когда нужно получить согласие органов опеки и попечительства на передачу в залог жилья, которое приобретается за счет материнского капитала. На практике, отметила Яровая, часто это сделать невозможно.

Благодаря законопроекту будет упрощен процесс рефинансирования ипотечных кредитов. Кроме того, в документе прописан механизм защиты интересов несовершеннолетних и добросовестных покупателей квартир: детей будут наделять долями в собственности, когда родители окончательно погасят кредит.

Яровая также отметила, что необходимость упростить процедуру поддержал президент Владимир Путин.