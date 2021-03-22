Семьям погибших пожарных и таможенников предложили платить каждый месяц

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о выплате компенсаций родственникам пожарных, таможенников и сотрудников уголовно-исполнительной системы, погибших на службе. Документ опубликован на сайте парламента.

Проект закона предусматривает поправки об установлении ежемесячной выплаты членам семьи и родителям сотрудников противопожарной службы, таможенных органов или уголовно-исполнительной системы, погибших при выполнении служебных обязанностей. Предлагается установить выплату по аналогии с компенсациями, которые выплачивают родственникам сотрудников органов внутренних дел, погибших при несении службы.

Законопроект должен вступить в силу с 1 июля 2021 года. Правительство подготовит постановление об условиях и порядке осуществления выплат и правил исчисления.

Ранее в Госдуме прошел третье чтение пакет законов об ужесточении наказания за реабилитацию нацизма и оскорбление ветеранов. Нарушителям грозят максимальное наказание до пяти лет лишения свободы и штрафы в размере до пяти миллионов рублей.