Деньги 15 апреля 2024, 11:15 Семьям мобилизованных при отсутствии счетчиков сделают скидку на ЖКУ Кабмин разрешил семьям мобилизованных не платить за воду и газ по нормативу РИА «Новости»

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Россиян освободили от оплаты газо- и водоснабжения за родственников — участников спецоперации по нормативу, то есть в случае отсутствия счетчиков. Из платежек вычтут долю военнослужащих, сообщило правительство России.

«Семьи мобилизованных граждан, проживающие в квартирах, где по тем или иным причинам невозможно использовать индивидуальные приборы учета, не будут оплачивать услуги по водо- и газоснабжению за своих отсутствующих родственников», — объяснила пресс-служба.

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По новому постановлению кабмина, в платежной квитанции учтут отсутствие участника СВО, ведь он фактически не пользовался услугами. Члены его семьи заплатят по нормативу за вычетом доли мобилизованного. Для получения этой льготы нужно принести в управляющую компанию справку из военкомата.

Ветеранов боевых действий и их родственников освободили от имущественного налога на квартиру или дом, земельного налога на участок не более шести соток и оплаты половины начислений за ЖКУ, сообщили «Известия». Бывшие бойцы смогут брать отпуск в удобное для них время.