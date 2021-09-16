Семьи погибших в авиакатастрофе с L-410 получили компенсации от властей Иркутской области

В Иркутской области семьям погибших в авиакатастрофе с L-410 выплатили по одному миллиону рублей. Деньги были выделены из резервного фонда региона.

Четыре миллиона рублей было выплачено семьям четырех погибших в авиакатастрофе в Казачинско-Ленском районе Иркутской области. Об этом сообщили в администрации региона.

«Правительство Иркутской области перечислило материальную помощь семьям погибших в авиакатастрофе в Казачинско-Ленском районе. Об этом распорядился губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сразу после случившегося», — сообщили на сайте администрации.

Самолет L-410 потерпел крушение недалеко от села Казачинское после вылета из Иркутска. На борту находились 14 пассажиров и два члена экипажа. В авиакатастрофе погибли четыре человека, 12 попали в больницу.

После крушения самолета следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации транспорта. Основными версиями случившегося считают ошибку пилота при выполнении маневра для посадки и отказ техники.

Ранее материальную помощь в размере 3,7 миллиона рублей перечислили власти Иркутской области пострадавшим при крушении самолета L-410.