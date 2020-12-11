Селедка под шубой на Новый год обойдется россиянам дороже, чем в 2019-м

Больше всего в цене прибавили морковь и картофель — на 24 и на 29% соответственно. Килограмм картошки стоит 26,6 рубля. Морковь — 32,8 рубля. Свекла прибавила в цене 13% и стоит 27,6 рубля. Остальные ингредиенты салата подорожали не так сильно. Яйца и майонез прибавили 9%. То есть цены поднялись до 66,9 рубля за десять штук и 192,8 рубля за один килограмм. Репчатый лук и сельдь — на 5 и 2% — до 25,3 рубля и 200,3 рубля за килограмм.

Получается, что порция салата на четверых обойдется в 169 рублей. В прошлом году стоимость составляла 157 рублей, что на 7,6% ниже.

Немного подорожал и салат оливье. В целом ингредиенты на него — картофель, яйца, морковь, репчатый лук, вареная колбаса, маринованные огурцы, горошек и майонез — стали стоить дороже на 7%. Больше всего также подорожали картофель и морковь. Меньше всего в цене прибавила вареная колбаса — лишь 2%. Один килограмм стоит 405,1 рубля. Горошек и огурцы прибавили по 8%. Цена поднялась до 179 рублей за килограмм.

Таким образом, порция оливье на четырех человек стоит 366,3 рубля. Это на 7,7% больше, чем в 2019 году. Получается, что этот салат будет стоить дороже одной тысячи рублей для группы из 12 человек.