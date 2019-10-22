Сексуальные скандалы стоили Ватикану €44 миллиона пожертвований
Сексуальные скандалы нанесли значительный финансовый ущерб Католической церкви, пожертвования которой уменьшились почти на 44 миллиона евро. Об этом заявил итальянский журналист Джанлуиджи Нуцци, пишущий разоблачительные книги о Ватикане, сообщила The Times.
В последней из них под названием «Страшный суд» журналист ссылается на конфиденциальные документы, согласно которым пожертвования сократились с более 100 миллионов евро в 2016 году до примерно 60 миллионов в 2018-м.
В книге также говорится, что в 2023 году Ватикан может столкнуться с дефолтом по своим обязательствам.
Кроме того, по данным журналиста, пожертвование «Лепта святого Петра», которое взимают в пользу папы Римского, в основном используется для покрытия общих расходов Ватикана, а не на благотворительные нужды.