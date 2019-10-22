Сексуальные скандалы стоили Ватикану €44 миллиона пожертвований

В последней из них под названием «Страшный суд» журналист ссылается на конфиденциальные документы, согласно которым пожертвования сократились с более 100 миллионов евро в 2016 году до примерно 60 миллионов в 2018-м.

В книге также говорится, что в 2023 году Ватикан может столкнуться с дефолтом по своим обязательствам.

Кроме того, по данным журналиста, пожертвование «Лепта святого Петра», которое взимают в пользу папы Римского, в основном используется для покрытия общих расходов Ватикана, а не на благотворительные нужды.