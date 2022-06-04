«Сэкономите огромные деньги». Садоводам дали советы по оптимизации расходов на огород

Жители Москвы и Подмосковья начали больше заниматься рассадой, об этом говорит заметный рост продаж семян овощей из борщевого набора, рассказал председатель общественной организации «Садоводы России», главный редактор газеты «Ваши шесть соток» Андрей Туманов. Специалист дал несколько советов, как можно сэкономить на огороде.

По его мнению, интерес к выращиванию овощей связан с ростом цен в магазинах, люди стараются запастись рассадой, чтобы получить урожай и сделать запасы на осень и зиму, рассказал он в комментарии «Мосленте».

Туманов посоветовал либо запастись семенами, которые могут долго хранить, или попробовать выращивать их самим. Многие семена, по его оценке, вырастить совсем несложно.

«Я, например, выращиваю семена моркови, это занятие очень увлекательное. Выращиваю кинзу, укроп и другую зелень. Зачем покупать то, что можно вырастить самостоятельно?» — поинтересовался Туманов.

Помимо этого, он рекомендовал самостоятельно прививать деревья. По его словам, если научиться делать это самостоятельно, можно сэкономить огромные деньги.