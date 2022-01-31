Риэлтор Лебедев рассказал, как сэкономить на ипотеке

Риэлтор Владимир Лебедев дал совет, как сэкономить на ипотеке в условиях растущих ставок. Об этом сообщило ИА «Фелерал-Пресс».

Он рекомендовал обратить внимание на банки, в которых у вас зарплатная карта. По его словам, таким клиентам часто предлагают специальные условия. Также Лебедев отметил, что следует присмотреться к малоизвестным банкам.

«Есть малоизвестные банки, которые предоставляют очень хорошие условия кредитования. Никто о них не знает, мало рекламы», — уточнил он.