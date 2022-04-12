Вклады и облигации в сегодняшней ситуации нельзя назвать надежным способом инвестирования, заявил «360» экономист, специалист по производным финансовым инструментам, трейдер срочного рынка Вячеслав Зайченко. Он предложил обратить внимание на крипторынок, но только тем, кто имеет опыт работы с деривативами.

«Я всегда был противником вкладов. Они были актуальны по высокой ставке, теперь таких ставок уже нет. Сейчас вообще не вижу в них смысла», — сказал эксперт.

Выгоду получат те, кто успел открыть вклады под 20% годовых на срок три месяца, заявил Вячеслав Зайченко. Однако такие предложения ушли с рынка, новых вкладов по высоким ставкам уже нет. На облигации он тоже посоветовал не полагаться.

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«После всех событий с конца февраля по март, по прецеденту с заморозкой брокерских счетов россиян и неисполнением обязательств боюсь, что все инструменты, которые тем или иным способом идут на фиатные деньги — неважно, рубли, доллары, евро или другие — не имеют никаких гарантий по исполнению. Вопрос инвестиций, думаю, автоматически подвисает, отпадает, потому что это риски. Вы можете сколько угодно вкладывать заработанные деньги, но их вам могут просто не вернуть», — предупредил Вячеслав Зайченко.

Специалистам же он посоветовал обратить внимание на крипторынок. Правда, игрой на нем следует заниматься только имея профильное образование и опыт работы с инвестициями на рынке деривативов не менее пяти лет. Новичкам и тем более людям, далеким от финансовой сферы, лучше не рисковать.

Ранее глава Росбанка Илья Поляков в интервью РИА «Новости» посоветовал хранить деньги во вкладах и рублевых сберегательных счетах, а также покупать облигации крупных российских компаний.