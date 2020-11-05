Sega продаст бизнес игровых автоматов из-за COVID-19

Японская Sega Sammy продаст 85,1% своего бизнеса игровых автоматов. Покупателем станет ее компания-конкурент Genda.

В заявлении Sega сказано, что сделку планируют завершить до конца 2020 года. Отмечается, что пандемия «серьезно затронула» сегмент развлечений компании. А число посетителей залов игровых автоматов заметно снизилось. Это привело к серьезным убыткам, из-за чего компании пришлось сократить расходы на 15 миллиардов иен (144 миллиона долларов).

Рассмотрев различные варианты адаптации к меняющемуся рынку Sega приняла решение продать большую часть бизнеса стороннему покупателю. В компании прогнозируют потери в размере около 20 миллиардов иен (191 миллион долларов) в результате продажи доли в бизнесе.

Холдинг Sega Sammy появился в 2004 году в ходе слияния Sega и Sammy Corporation. До этого Sega занималась видеоиграми и аркадными игровыми автоматами (короткие по времени видеоигры), Sammy — автоматами патинко (популярные в Японии автоматы, в которых нужно проходить лабиринт с помощью специальных шариков).