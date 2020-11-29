Сечин рассказал, что определяет цены на нефть

В качестве примера потребительского рынка он привел Китай, где уже идут восстановление спроса и рост экономики. Показатели пока не достигли уровня, который был до пандемии. Но, по прогнозу Сечина, рост продолжится в 2021 году.

«Для нас это большой рынок. Мы поставляем ежегодно 60 миллионов тонн нефти потребителям Китая», — напомнил руководитель «Роснефти».

На вопрос о том, как компания справляется с глобальными последствиями кризиса, вызванного начавшейся пандемией, Сечин ответил, что справиться можно с любыми вызовами, если делать свое дело.

«Надо работать, и все. В любой обстановке, какой бы она ни была», — подытожил он.

В условиях падения цен на нефть, вызванного снижением спроса, страны — участницы стран ОПЕК+ заключили новую сделку по снижению добычи сырья. Согласно договоренностям, суточное сокращение составило 7,7 миллиона баррелей, распределенные между участниками. Увеличение объемов на два миллиона баррелей планировалось с января, но в свете второй волны пандемии участники могут отсрочить введение этой нормы. Окончательное решение примут на заседании ОПЕК+ 30 ноября.

Январские фьючерсы на нефть марок Brent и WTI начали расти на фоне появления сообщений об успешных испытаниях вакцин от коронавируса. Однако аналитики призвали всех не спешить с выводами, так как пока не началось промышленное производство препаратов. Они не исключили, что участники ОПЕК+ продлят действие соглашения по сокращению нефтедобычи на первый квартал 2021 года.