  • «Сдвиг на миллиард». Петербуржец выставил на продажу двухрублевую монету по баснословной цене

    08 декабря 2019, 05:57

    Светлана Степанова

    Житель Санкт-Петербурга на сайте объявлений Avito выставил российскую монету номиналом 2 рубля. Он оценил ее в 1 000 000 000 рублей. В тексте объявления продавец объяснил, почему хочет получить столь большую сумму за свой товар.

    «Да, цена 1 миллиард рублей за именно эту монету номиналом 2 рубля. Да, эта монета — моя собственность, и я продаю ее за ту цену которую считаю нужным указать в моем объявлении», — написал продавец.

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    Он добавил, что никого не вводит в заблуждение и не заставляет приобретать эту редкость. По словам жителя Санкт-Петербурга, эта монетка представляет большую ценность для коллекционеров.

    Двухрублевая монета была отчеканена в 2016 году Московским монетным двором. Продавец указал: уникальность монеты в том, что у нее редкий брак — поворот аверса относительно реверса ровно на 90 градусов.

    Предприимчивый петербуржец отметил, что готов рассмотреть предложения обмена. Увы, на что конкретно он готов обменять свое сокровище, не уточнил.

    «Сдвиг на миллиард». Петербуржец выставил на продажу двухрублевую монету по баснословной цене | Изображение 1
    Источник фото: скриншот Avito