«Сдвиг на миллиард». Петербуржец выставил на продажу двухрублевую монету по баснословной цене

«Да, цена 1 миллиард рублей за именно эту монету номиналом 2 рубля. Да, эта монета — моя собственность, и я продаю ее за ту цену которую считаю нужным указать в моем объявлении», — написал продавец.

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Он добавил, что никого не вводит в заблуждение и не заставляет приобретать эту редкость. По словам жителя Санкт-Петербурга, эта монетка представляет большую ценность для коллекционеров.

Двухрублевая монета была отчеканена в 2016 году Московским монетным двором. Продавец указал: уникальность монеты в том, что у нее редкий брак — поворот аверса относительно реверса ровно на 90 градусов.

Предприимчивый петербуржец отметил, что готов рассмотреть предложения обмена. Увы, на что конкретно он готов обменять свое сокровище, не уточнил.