Сделку ОПЕК+ сравнили с Брестским миром

Новую сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти сравнили с Брестским миром. Такую параллель провел вице-президент «Лукойла» Леонид Федун.

Об этом он заявил в интервью РБК. Федун подчеркнул, что каждый компромисс имеет как положительную, так и негативную сторону.

Я бы привел пример Брестского мира, когда большевики в 1918 году были вынуждены по различным причинам пойти на сделку с Германией Леонид Федун.

При этом вице-президент «Лукойла» подчеркнул, что без сделки ситуация была бы гораздо хуже. России пришлось бы закрывать скважины, и средства от нефти перестали бы поступать в бюджет. Благодаря тому, что страны смогли договориться, ситуация с нефтью стабилизируется. По мнению Федуна, теперь можно ждать установление цены за баррель в размере 30-40 долларов. Тогда РФ станет получать примерно 70-80 миллионов долларов дополнительного дохода в день.

Страны смогли договориться о новой сделке ОПЕК+ на этой неделе. Она будет длиться до мая 2022 года и предусматривает трехступенчатое сокращение добычи нефти. В ближайшие два месяца ее станут добывать на 10 баррелей в сутки меньше, в июле–декабре — на восемь миллионов, а с 2021 года добыча сократится на шесть миллионов.

Сделка стала возможной после того, как США и Мексика договорились о сокращении добычи. Предполагалось, что Мексика снизит добычу нефти на 400, 320 и 240 тысяч баррелей соответственно, но власти не были готовы пойти на этот шаг. Они согласились сократить ее только на 100 тысяч баррелей. В результате США и Мексика договорились, что страна снизит добычу именно на 100 тысяч баррелей, в то время как Америка дополнительно уменьшит добычу еще на 250 тысяч.