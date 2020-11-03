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    03 ноября 2020, 02:33

    Российские нефтяники обсудили ограничение добычи из-за сделки с ОПЕК

    Кирилл Фролов

    Министр энергетики России Александр Новак обсудил с руководителями нефтяных компаний ограничения по добыче в первом квартале 2021 года. Об этом сообщили источники «Интерфакса» и РБК.
    Российские нефтяники обсудили ограничение добычи из-за сделки с ОПЕК

    По словам одного из собеседников агентства, российские компании поддерживают базовый вариант, прописанный в действующей сделке стран-экспортеров нефти ОПЕК+. Он предполагает, что с января 2021 года страны ОПЕК+ совокупно увеличат добычу на 1,9 миллиона баррелей в сутки.

    По словам источников РБК, нефтяные компании также обсуждали вариант сохранения добычи в первом квартале на текущем уровне — без запланированного увеличения производства.

    Замглавы Минэнерго Павел Сорокин сообщил РИА «Новости», что официальная позиция России по будущему сделки ОПЕК+ появится после совещания 17 ноября.

    Ранее на заседании Валдайского клуба президент Владимир Путин рассказал, что российские власти хотят увеличить добычу согласно достигнутым в апреле 2020 года договоренностям, но рассматривают также вариант, при котором снимать ограничения придется «не так быстро, как мы предусматривали это делать ранее».