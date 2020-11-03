Российские нефтяники обсудили ограничение добычи из-за сделки с ОПЕК

По словам одного из собеседников агентства, российские компании поддерживают базовый вариант, прописанный в действующей сделке стран-экспортеров нефти ОПЕК+. Он предполагает, что с января 2021 года страны ОПЕК+ совокупно увеличат добычу на 1,9 миллиона баррелей в сутки.

По словам источников РБК, нефтяные компании также обсуждали вариант сохранения добычи в первом квартале на текущем уровне — без запланированного увеличения производства.

Замглавы Минэнерго Павел Сорокин сообщил РИА «Новости», что официальная позиция России по будущему сделки ОПЕК+ появится после совещания 17 ноября.

Ранее на заседании Валдайского клуба президент Владимир Путин рассказал, что российские власти хотят увеличить добычу согласно достигнутым в апреле 2020 года договоренностям, но рассматривают также вариант, при котором снимать ограничения придется «не так быстро, как мы предусматривали это делать ранее».