Счетная палата сообщила о росте средней пенсии в России

Соотношение среднего размера пенсии со средней зарплатой с января по апрель выросло до 30,4% по сравнению с показателем в 29,6% в начале года.

В надзорном ведомстве отметили, что темп сокращения численности работающих пенсионеров замедлился. Если за первые шесть месяцев прошлого года их количество уменьшилось на 333 560 человек, то в этом году за первое полугодие этот показатель составил 109 320 человек. То есть люди стали реже уходить на заслуженный отдых.

По данным на 1 июня совокупная задолженность по страховым взносам в ПФР составила 338 715,84 миллиона рублей. Это на 30,8% больше, чем было в начале года. Основной рост долга пришелся на второй квартал, так как большинство россиян не работало из-за распространения коронавирусной инфекции.

За первые шесть месяцев Пенсионный фонд России израсходовал 4 794 205,41 миллиона рублей, что на 19,3% больше по сравнению с прошлым годом. Рост расходов связан с дополнительными выплатами семьям с детьми в период пандемии, а также с перерасчетом выплат страховых пенсий.

По предварительной оценке Счетной палаты, по итогам года Пенсионный фонд России не получит более 559 миллиардов рублей. Для выполнения обязательств по выплате пенсий недостаток компенсируют из бюджета.

С 1 августа пенсии работающим пенсионерам увеличили. Максимальная прибавка составила 279 рублей. Накопительные пенсии россиян в 2020 году повысились на 9,13%. Перерасчет провели 1 августа. При достижении гражданином 80-летнего возраста его пенсия увеличивается на сумму фиксированной выплаты. С января этого года она составляет 5686,25 рубля.