Счетная палата выявила бюджетные нарушения на 426 миллиардов рублей
Счетная палата выпустила отчет об исполнении бюджета в 2018 году. Ведомство выявило нарушения при распределении 426,2 миллиарда рублей.
При этом по сравнению с 2017 годом общая сумма выявленных нарушений уменьшилась на 121,1 миллиарда рублей или на 22%.
Наибольший объем нарушений (на 308 миллиардов) был связан с неправильным отражением в учете «фактов хозяйственной жизни». При использовании средств федерального бюджета и оказании услуг населению госучреждения неверно отчитались о 73,6 миллиарда рублей. Ошибки при госзакупках Счетная палата оценила в 18,7 миллиарда рублей.
В 2017 году бюджетных нарушений было выявлено на 547,2 миллиарда. Самым заметным за год стало сокращение нарушений в сфере госзакупок. В сравнении с 2017 годом их доля сократилась в 11 раз — с 213 до 18,7 миллиарда.