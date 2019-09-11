Счетная палата выявила бюджетные нарушения на 426 миллиардов рублей

При этом по сравнению с 2017 годом общая сумма выявленных нарушений уменьшилась на 121,1 миллиарда рублей или на 22%.

Наибольший объем нарушений (на 308 миллиардов) был связан с неправильным отражением в учете «фактов хозяйственной жизни». При использовании средств федерального бюджета и оказании услуг населению госучреждения неверно отчитались о 73,6 миллиарда рублей. Ошибки при госзакупках Счетная палата оценила в 18,7 миллиарда рублей.

В 2017 году бюджетных нарушений было выявлено на 547,2 миллиарда. Самым заметным за год стало сокращение нарушений в сфере госзакупок. В сравнении с 2017 годом их доля сократилась в 11 раз — с 213 до 18,7 миллиарда.