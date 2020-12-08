Счетная палата выявила нарушения при подключении школ к интернету

К такому выводу пришла Счетная палата по итогам проверки целевого использования средств «Ростелекомом» на реализацию мероприятий национальной программы «Цифровая экономика».

Региональные управления различных ведомств (в отчете Счетной палаты не уточняется, каких именно) во Владимирской и Кировской областях, а также в Хабаровском крае и Еврейской автономной области попали в перечни на подключение к интернету без согласования с контролирующими органами. В результате это привело к риску двойного финансирования услуги — за счет проекта Минцифры (то есть нацпрограммы), а также за счет обеспечения ведомствами выполнения функций их территориальных управлений.

Также в списке для подключения социально значимых объектов (СЗО) могли оказаться и те, у кого уже был доступ к Сети с необходимыми минимальными техническими параметрами. У исполнителей проекта нет информации об уже действующих контрактах с другими операторами, указано в отчете. Как отметили аудиторы, раскрывать эти сведения провайдеры не обязаны.

В Счетной палате считают, что «Ростелеком» не составил приоритетные списки организаций, где нужно провести интернет в первую очередь, по этой причине в прошлом году к Сети были подключены фельдшерско-акушерские пункты, не оснащенные компьютерами, и которые, следовательно, не могли воспользоваться услугой. По данным Минцифры, в общей сложности нашлось 857 таких пунктов в 17 субъектах, при этом, как указали аудиторы, у Минздрава другие данные — 604 пункта в 19 субъектах.

На прошлой неделе сало известно, что глава Счетной палаты Алексей Кудрин заразился коронавирусом. О своем состоянии он рассказал в Twitter. Чиновник перешел на самоизоляцию после того, как получил положительный результат теста.

По последним данным оперативного штаба, с начала пандемии в России выявлено 2,49 миллиона случаев заражения коронавирусом, умерли более 43,5 тысячи человек.

В России начали масштабно вакцинировать людей от коронавируса. Первые прививки уже сделали жители Москвы и Подмосковья. Все остальные регионы присоединятся к вакцинации уже к концу этой недели.