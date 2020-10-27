Счетная палата усомнилась в росте прожиточного минимума пенсионера

Ежегодный рост прожиточного минимума пенсионера (ПМП) не обеспечит изменение подхода к расчету прожиточного минимума с 2021 года.

Это следует из заключения Счетной палаты к проекту бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов. Документ был размещен на сайте Госдумы.

«Изменения не гарантируют ежегодное увеличение ПМП. В этой связи ежегодный стабильный рост материального обеспечения граждан, являющихся получателями социальных доплат к пенсии, не будет обеспечен», — сказано в заключении. Фрагмент сообщения приводит РБК.

В Счетной палате указали, что если в регионе в течение нескольких лет не изменится ПМП, то это может привести к сокращению пенсионных выплат в новом году по сравнению с текущим годом.

При этом в Счетной палате отметили, что в 2021 году в 18 российских регионах размер ПМП не изменится, а в 15 из них он сохранится на одном уровне три года подряд.

Ранее стало известно, что Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении заморозки накопительной пенсии еще на год — до конца 2023 года. Заморозка не сократит «объем пенсионных прав застрахованных лиц». При этом в финансово-экономическом обосновании отмечается, что реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) на 669,3 миллиарда рублей.