Счетная палата предложила руководству госкомпаний раскрыть доходы

Пока этот вопрос еще только оформляется и, когда именно его представят официально, там не уточнили.

Единственные из госкомпаний, где руководство публично отчитываются о доходах, — это предприятия, созданные на основании федеральных законов. Руководителей там назначают президент и правительство.

Руководство таких компаний должно ежегодно подавать декларацию о своих доходах и имуществе, а также супруги и несовершеннолетних детей.

Топ-менеджеры крупных компаний с государственным участием прекратили публично отчитываться о доходах с 2015 года.

Такие поправки внесло правительство в постановление, по которому руководители компаний с госучастием должны отчитываться о доходах перед Кабмином, но без раскрытия данных. Тогда этот проект раскритиковал нынешний руководитель счетной палаты Алексей Кудрин.