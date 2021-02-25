Счетная палата обнаружила занижение таможенных сборов почти на 100 млрд рублей

Бюджет России мог лишиться почти 100 миллиардов рублей таможенных сборов из-за занижения стоимости импорта объектов интеллектуальной собственности (ИС). Это следует из отчета Счетной палаты РФ, сделанного по результатам проверки таможенного оформления товаров.

«Счетной палатой было установлено 1062 участника ВЭД (внешнеэкономической деятельности ― прим. ред.), в отношении которых присутствуют признаки занижения таможенных пошлин, налогов в общем размере 98 513 444,09 тысячи рублей (расчетно), в связи с невключением лицензионных платежей в структуру таможенной стоимости», ― сказано в документе.

Аналитики рассказали, что выявили эти факты во время проверки достоверности заявления таможенной стоимости и уплаты пошлин и налогов в отношении товаров, относящихся к объектам интеллектуальной собственности, за период с 2018 года по июль 2020 года.

В Счетной палате отметили, что такая ситуация сложилась по причине нехватки данных, которые приходят в таможенные органы из Федеральной налоговой службы РФ и Роспатента. Например, ФТС не всегда получает от Роспатента информацию о наличии лицензионных договоров. Часто об этом становится известно от самих декларантов.