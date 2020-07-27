Счетная палата объяснила плохое выполнение бюджета «Цифровой экономики»

Счетная палата России проверила исполнение расходов федерального бюджета Минкомсвязью в 2019 году. По данным ведомства оно составило 77,1%.

Основная часть средств — 66,7 миллиарда рублей — была выделена на реализацию мероприятий национальной программы «Цифровая экономика». Минкомсвязь потратила из этой суммы 75%, пишет РБК.

В отчете Счетной палаты отмечается, что в общей сложности на реализацию нацпрограммы в 2019 году из бюджета должны были выделить 100,2 миллиарда рублей (включая Минкомсвязь), кассовое исполнение составило 73,3%.

В нацпрограмму включены шесть федеральных проектов. Из них наименьшее кассовое исполнение (39,8%) у «Информационной безопасности», «Кадров для цифровой экономики» (41,2%) и «Нормативного регулирования цифровой среды» (48,8%). При этом из 64 результатов нацпрограммы, срок исполнения которых до 31 декабря 2019 года, удалось достигнуть 36.

Счетная палата указала среди основных причин плохого исполнения бюджета многочисленные изменения документации программы, перераспределение бюджета между задачами, которые были заложены в федеральных проектах.

Кроме трех вышеуказанных федеральных проектов в нацпрограмму также входят проекты: «Информационная инфраструктура», «Цифровое госуправление» и «Цифровые технологии».