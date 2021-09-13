ЦБ раскрыл среднюю сумму на брокерских счетах россиян

Средняя сумма на брокерских счетах россиян составляет 1,28 миллиона рублей. Объем сбережений на счетах с ненулевым остатком подсчитали аналитики Центробанка.

Свои подсчеты ЦБ представил в «Обзоре ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг». В России на брокерском обслуживании находятся 5,6 миллиона физических лиц. Общая стоимость активов этих людей достигла 7,2 триллиона рублей. В отрасли доверительного управления зафиксировано 600 тысяч клиентов. Общая сумма активов составляет 1,2 триллиона рублей.

Первые три места по количеству клиентов брокеров и числу клиентов на тысячу населения занимают Москва, Петербург и Подмосковье. У москвичей на брокерском счету в среднем лежит 3,73 миллиона рублей. Жители Петербурга располагают суммой 1,9 миллиона рублей, а Подмосковья — 1,26 миллиона рублей.

По показателям среднедушевых доходов в прошлом году лидерами были эти же регионы. В Центробанке отметили, что в целом по России фиксируется умеренная положительная связь между среднедушевыми доходами и числом клиентов с фондированными счетами.