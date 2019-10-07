Завод «Алмаз», расположенный в Радужном (ХМАО) — крупнейший производитель нефтепогружных насосов в этой части страны. На предприятии работают порядка 900 человек. Известно, что в мае этого года подобная ситуация на предприятии уже складывалась, и тогда выплату зарплат сотрудникам взяла под контроль прокуратура. Как сообщили в прокуратуре Югры, контроль ведется по настоящий момент. Сейчас своевременные выплаты сотрудникам снова оказались под вопросом.

По словам информатора Ura.ru, «аванс им выплатили в прошлом месяце, сейчас долгов нет, но приближается время выплаты зарплаты, и, скорей всего, будут задержки».

Бухгалтерия ООО «Алмаз» отказалась от комментариев. В приемной подтвердили, что долгов по зарплате на текущий момент нет. Эту информацию подтвердила и Наталья Гулина, глава города Радужного.

«О блокировании счетов мне ничего не известно», — отметила она.

Однако чиновница оказалась в командировке и обещала разобраться в ситуации после возвращения. По ее словам, финансовые затруднения на предприятии периодически возникали.

Также известно, что до недавнего времени владельцем завода был югорский бизнесмен Андрей Копайгора. От проблемного предприятия он избавился в апреле 2019 года. Новым владельцем, согласно базе данных СБИС, стала Карлгаш Контрабаева, бывшая сотрудница ПАО «Сургутнефтегаз». Связаться с ней и получить ее комментарий не удалось — телефон Контрабаевой оказался недоступным для звонков.