Деньги 17 марта 2023, 03:10 Счета на детей предложили открывать с момента рождения «Известия»: законопроект о накопительных счетах для каждого новорожденного рассмотрят в ГД РИА «Новости»

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Фракция ЛДПР в Госдуме подготовила законопроект, в котором предлагается с 2024 года открывать накопительные счета на каждого новорожденного россиянина. Деньги будут класть вплоть до совершеннолетия ребенка, после чего он сможет самостоятельно распорядиться накопившейся суммой, написали «Известия».

Пополняться, по мнению депутатов, такие счета должны из дополнительных нефтегазовых доходов, которые аккумулируются в Фонде национального благосостояния. Добавлять деньги могут и родственники.

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После достижения 18-летия ребенок сможет сам решить, куда ему потратить эти деньги — на образование или покупку жилья, говорится в пояснительной записке. После наступления совершеннолетия владельца счета деньги могут храниться пять лет. Если же они окажутся невостребованными, их переведут на пенсионный счет россиянина. В случае его смерти средства передадут по наследству.

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За основу инициативы взяли пример Казахстана. Там такую программу запустят с 2024 года.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительств у ускорить запуск программы по поддержке частных инвестиций и ввести страхование добровольных пенсионных накоплений.