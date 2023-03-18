Деньги 18 марта 2023, 20:39 Сбой произошел в системе Альфа-банка Mash: владельцы карт Альфа-банка пожаловались на непроходящие транзакции

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Альфа-банк прекратил проведение транзакций со своих карт. Терминалы при попытке снять наличные деньги не работают. Об этом со ссылкой на клиентов финансовой организации сообщил Telegram-канал Mash.

По словам владельцев карт, оплата по картам не проходит. При этом средства, предназначенные для продавца, блокируются. Банкоматы не принимают карты, поэтому снять наличные невозможно. Оплата по приложению через QR-код также не проходит.

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Дозвониться на горячую линию банка клиенты не могут. Официально Альфа-банк пока никак не прокомментировал ситуацию.

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Проблемы с работой карт Альфа-банка подтвердили в кол-центре финансовой организации в беседе с ТАСС. Там подчеркнули, что сбой коснулся только ряда клиентов. Над устранением неполадок работа уже ведется.