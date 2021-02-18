Сбой произошел в работе «Сбербанк онлайн»

Пользователи приложения «Сбербанк онлайн» пожаловались на сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Судя по карте сбоев, проблемы начались у жителей Москвы, Санкт-Петербурга и городов в европейской части России.

79% пользователей пожаловались на проблемы со входом в систему, 12% — на невозможность перевести деньги, еще 7% не смогли провести платежи.

В беседе с РИА «Новости» сотрудники кол-центра подтвердили, что в приложении произошел сбой.

«На данный момент наблюдаются временные затруднения при входе и при проведении операций через „Сбербанк онлайн“. Сейчас специалисты уже выясняют причины затруднений», — говорится в сообщении.

В данный момент сбой уже устранили. Приложение работает стабильно.