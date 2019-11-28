Сбой произошел в работе Райффайзенбанка. У клиентов дважды списали деньги с карт

Клиенты Райффайзенбанка пожаловались на двойные списания с карт. В кредитной организации проблему признали и все починили.

«28 ноября с 13:40 до 15:45 по московскому времени часть клиентов Райффайзенбанка могла столкнуться с повторными списаниями ранее произведенных операций», — рассказали РБК в пресс-службе банка. Собеседник добавил, что повторные списания отменили к 16:00. Деньги людям вернули, теперь баланс отображается корректно. В пресс-службе подчеркнули, что другие сервисы во время сбоя работали нормально.

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Ранее серьезный сбой в работе Райффайзенбанка произошел в феврале 2019 года. Тогда платежи клиентов не доходили до адресата, а средства блокировали. Проблемы были в течение часа. После этого все замороженные суммы снова поступили в распоряжение клиентов.

Райффайзенбанк — это дочерний банк австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International, которую основали еще в 1927 году Первую «дочку» в Восточной Европе группа открыла в 1987 году. В Россию банк пришел в 1996 году.