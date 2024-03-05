Деньги 05 марта 2024, 12:53 «СберСтрахование»: большинство россиян тратят сбережения на непредвиденные ситуации

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Большинству россиян, а именно 87%, приходится тратить накопленные деньги при возникновении непредвиденных ситуаций. Об этом этом сообщили «Известия» со ссылкой на проведенный «СберСтрахованием» и аналитиками медиахолдинга Rambler & Co опрос.

Его результаты показали, что 39% россиян расстались с накоплениями из-за болезни или необходимости помочь близким. Еще 23% респондентов отдали сбережения на ремонт машины. Также 15% участников опроса признались, что деньги понадобились им в период смены работы.

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Наконец, 7% потратились на ремонт в квартире. Еще 16% россиян не назвали причину, по которой им пришлось остаться без накопленного.

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