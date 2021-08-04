Россиянам напомнили о классических методах сохранить сбережения от инфляции

В России до 6,5% ускорилась инфляция. Чтобы защитить от нее свои сбережения, можно открыть банковский вклад, вложиться в валюту или золото. Рисковые инструменты принесут больший доход, но новичкам не подходят.

По итогам первых шести месяцев 2021 года инфляция составила 6,5%, сообщила газета «Известия» со ссылкой на последний отчет ЦБ РФ. Показатель стал худшим с 2016 года, и в июле регулятор поднял ключевую ставку до значений, аналогичных инфляционным.

Ускоряется инфляция по нескольким причинам: тому виной рост мировых цен на продовольствие и металлы. Ситуация стала следствием локальных перекосов спроса и предложения — например, в строительстве, на авторынке и внутреннем туризме при закрытых границах. Влияет на нее темпы роста розничного кредитования и растущие из-за дефицита рабочей силы в ряде секторов зарплаты.

Повышенной инфляция останется еще какое-то время: ЦБ говорит о возвращении к 4% только ко второй половине 2022 года. Однако дела обстоят не так плохо. Ставки по депозитам начали расти, а ведь еще в прошлом году держать на них средства было бесполезно.

На фоне роста ключевой ставки проценты по рублевых вкладам тоже вырастут, хоть и с некоторым опозданием. Банковские вклады эксперты называют традиционно самым безрисковым инструментом с защитой со стороны Агентства по страхованию вкладов.

Самое очевидное решение, по мнению специалистов, заключается в покупке коротких ОФЗ со сроком погашения около года. Консервативный вариант — вложение в недвижимость, классика антиинфляционных инструментов — валюта и золото. Первый доступен практически всем, второй требует для физического лица существенных издержек.

Формировать защитную составляющую сбережений рекомендуют из валюты — доллара в том числе, — валютных депозитов и еврооблигаций крупных российских и зарубежных компаний.

Более рисковые инструменты — инвестиции на фондовом рынке, в первую очередь, — сулят существенно больший доход. Новичкам их использовать не стоит: есть возможность сопоставимых финансовых потерь.

От объективно ненужных и мало ликвидных покупок вообще стоит отказаться.