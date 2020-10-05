Названы способы сберечь деньги и удачно инвестировать во время пандемии

На фоне роста заболевших COVID-19 в России инвесторы стали искать возможности для того, чтобы сберечь свои деньги. Эксперты назвали наиболее востребованные варианты вложений.

Большая часть инвесторов в условиях коронавируса в России задается вопросом, какие активы лучше всего купить, чтобы не потерять деньги из-за волатильности на биржах, сообщила газета «Известия».

Вероятнее всего, наибольше востребованностью будут пользоваться типичные защитные активы, считают эксперты. «Тихой гаванью» в таких случаях традиционно считаются золото и валюты развитых стран.

Однако некоторую часть средств можно вложить в активы тех компаний, которые вряд ли пострадают даже от очередных сильных мер по борьбе с распространением коронавируса в стране. К числу таких компаний относятся крупнейшие российские застройщики.

При этом в конце сентября лучшим вложением осени аналитики инвестбанка Швеции USB назвали золото. По мнению экспертов, уже к концу года стоимость металла достигнет двух тысяч долларов за тройскую унцию (31,1 грамма).