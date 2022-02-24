Сбербанк заверил клиентов в доступности всех средств и сервисов

Клиентам Сбербанка доступны их средства и сервисы в полном объеме. На фоне волатильности курса рубля банк заявил, что обладает всеми ресурсами и опытом для работы в сложившихся условиях, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на кредитную организацию.

Главы Донецкой и Луганской народных республик прошедшей ночью обратились к Путину за помощью. Они заявили о необходимости отразить военную агрессию украинского режима. Российский лидер сообщил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, речи об оккупации территории Украины не идет.

После объявления Путина российский рынок стало лихорадить. Поднялись курсы доллара и евро, рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) после 07:00 упал на 11,24%.

Евро стал стоить выше 95 рублей впервые с декабря 2014 года, а доллар — выше 84 рублей впервые с января 2016-го.

На рынке Forex доллар утром 24 февраля поднялся до 85 рублей, евро — до 95 рублей. При этом Сбербанк продает американскую валюту за 94,90 рубля, евро — за 107,63 рубля.

Вечером 23 февраля доллар торговался на уровне 80,33 рубля, европейская валюта — 91,06 рубля.

Торги на всех рынках приостановила Мосбиржа, а затем и СПБ Биржа.