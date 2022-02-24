Сбербанк заверил клиентов в доступности наличных средств

Несмотря на рост интереса граждан к снятию наличных, отделения и банкоматы Сбербанка работают в штатном режиме. Средства доступны в полном объеме. Об этом говорится в сообщении финансовой организации.

«Сеть отделений и устройств самообслуживания Сбербанка работают в штатном режиме, несмотря на увеличение интереса со стороны клиентов на операции по снятию денежных средств. Средства доступны нашим клиентам в полном объеме», — сообщили в Сбербанке.

Утром 24 февраля в телевизионном обращении к россиянам президент Владимир Путин объявил о начале специальной операции в отношении Украины. На этом фоне значительно возросла волатильность финансовых рынков, началось резкое падение курса рубля. Поднялись курсы доллара и евро, рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) после 07:00 упал на 11,24%.

Евро стал стоить выше 95 рублей впервые с декабря 2014 года, а доллар — выше 84 рублей впервые с января 2016-го.

В этой связи, по сообщению ряда банков, у клиентов вырос спрос на иностранную валюту.