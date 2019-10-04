Сбербанк запустил прием платежей за ЖКХ на кассах магазинов
Новый сервис начнет работать в тех сельских магазинах, где уже сейчас можно снять наличные с карты через кассу.
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Для того, чтобы заплатить за коммунальные услуги достаточно прийти в магазин и показать платежку со штрихкодом. После оплаты клиент получит такой же чек, как и в отделении банка.
Комиссия составит такую же сумму, как при безналичных операциях по карте в офисе банка. Главной особенностью станет то, что оплатить услуги можно картой любого банка.
«Благодаря новому проекту у нас появилась возможность оказывать разнообразные финансовые сервисы в удаленных населенных пунктах, даже если там нет офисов Сбербанка, и делать это в местах, которые люди уже и так посещают», — заявил вице-президент Сбербанка Игорь Мамонтов.
Главной целью приема платежей в финансовой организации назвали предоставление возможности жителям регионов пользоваться современными финансовыми сервисами.