Сбербанк запустил прием платежей за ЖКХ на кассах магазинов

Новый сервис начнет работать в тех сельских магазинах, где уже сейчас можно снять наличные с карты через кассу.

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Для того, чтобы заплатить за коммунальные услуги достаточно прийти в магазин и показать платежку со штрихкодом. После оплаты клиент получит такой же чек, как и в отделении банка.

Комиссия составит такую же сумму, как при безналичных операциях по карте в офисе банка. Главной особенностью станет то, что оплатить услуги можно картой любого банка.

«Благодаря новому проекту у нас появилась возможность оказывать разнообразные финансовые сервисы в удаленных населенных пунктах, даже если там нет офисов Сбербанка, и делать это в местах, которые люди уже и так посещают», — заявил вице-президент Сбербанка Игорь Мамонтов.

Главной целью приема платежей в финансовой организации назвали предоставление возможности жителям регионов пользоваться современными финансовыми сервисами.