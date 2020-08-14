Сбербанк заявил, что уведомления останутся бесплатными для клиентов

Пользователи Сбербанка продолжат бесплатно получать технические сообщение о переводах. Кредитная организация не будет вводить новые комиссии или тарифы за такие оповещения.

«Клиенты Сбербанка продолжат бесплатно получать технические СМС-сообщения о переводах от других физлиц в прежнем режиме — сегодня ими пользуются менее 3% клиентов. Получение одноразового пароля в СМС-сообщении является бесплатным», — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

Ранее появилась информация, что кредитная организация отменяет почти все бесплатные рассылки клиентам. Пользователям придется оформлять специальную подписку, чтобы знать, сколько на счету осталось денег, кто им перечисляет средства и куда эти средства уходят. При этом для владельцев кредиток и клиентов премиального сегмента условия остаются неизменными. Новая услуга, как предполагалось, должна была стоить 30 рублей в месяц для тех, у кого социальные или базовые карты, и 60 рублей — для обычных пользователей.

Ранее Сбербанк уже ввел одно платное новшество: комиссию за переводы между своими же счетами. Если пользователь отправляет на карты других клиентов банка больше 50 тысяч рублей в месяц, то ему придется платить комиссию 1% с каждого перевода.