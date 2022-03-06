Сбербанк заявил, что решение Visa и Mastercard не повлияет на работу карт внутри России

Ограничение работы Visa и MasterCard в России не скажется на операциях по картам Сбербанка внутри страны. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на банк.

Клиенты, уточнил РБК, смогут по-прежнему совершать необходимые операции. Снятие наличных, переводы по номеру карты и оплата в обычных и интернет-магазина по-прежнему останутся доступными.

Платежи будет обрабатывать Национальная система платежных карт. От иностранных платежных решений они не зависят.

Возможности расплатиться российскими картами Visa и MasterCard за границей или в иностранных интернет-магазинах ограничат.

Российские карты «Мир», напомнили в Сбербанке, принимают ️Турция, ️ОАЭ, ️Вьетнам, ️Армения, ️Белоруссия, ️Узбекистан, ️Киргизия, ️Таджикистан, ️Казахстан и ️Кипр.

Банк посоветовал россиянам, которые находятся за рубежом, заранее снять достаточное количество наличных и внести предоплату по крупным тратам — за проживание в отелях или билеты.

Visa и MasterCard заявили, что выпущенные в России карты перестанут работать за пределами страны.